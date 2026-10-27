بعد رفض التأجيل.. الاتفاق يرفض السفر إلى أربيل

قرَّرت إدارة نادي الاتفاق عدم خوض فريقها الأول لكرة القدم مباراته مع أربيل العراقي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية، على الرغم من رفض الاتحاد الخليجي لكرة القدم طلبها المقدم من أجل تأجيل المواجهة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ إدارة نادي الاتفاق متمسكة بموقفها حيال عدم السفر إلى مدينة أربيل العراقية، على الرغم من الرفض من قبل الاتحاد الخليجي، متوقعة أن يتم اعتبار الفريق خاسرًا المباراة 0ـ3، مع فرض عقوبة مالية، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يتم شطب نتائجه أو استبعاده من البطولة.

إلى ذلك، صادق مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي الخطاب الذي تلقوه من قبل نادي الاتفاق الإثنين الماضي، أوضح فيه مسببات عدم السفر إلى العراق، إلا أنَّ القرار النهائي ليس من صلاحيات اللجنة، وسيكون على طاولة الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وتنص لائحة الانضباط في الاتحاد الخليجي وفق المادة «1/8/8/3»: يؤدي عدم حضور و/ أو المشاركة الكاملة في أي نشاط أو حدث رسمي إلى تغريم النادي المشارك ما لا يقل عن 20 ألف ريال قطري.

فيما تنص المادة «2/8/8/3»: «يجوز للجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إصدار المزيد من العقوبات وفقًا لتقديرها».

يذكر أن مواجهة الاتفاق ومضيفه أربيل العراقي تم جدولتها مسبقًا بعد القرعة التي أوقعت الفريقين في المجموعة الثالثة من البطولة الخليجية، التي تضم إلى جانبهما فريقي عجمان الإماراتي وكاظمة الكويتي.

وحدَّدت لجنة المسابقات الخليجية موعد انطلاق المباراة بين الفريقين عند الـ 06:30 مساء الأربعاء على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل.

ويتصدر الاتفاق مجموعته برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على كاظمة الكويتي 2ـ0.