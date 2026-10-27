أمير المنطقة الشرقية يطلع على جهود فرع وزارة الرياضة

اطَّلع الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، الثلاثاء، على جهود فرع وزارة الرياضة في المنطقة خلال استقباله طارق بن محمد القحطاني، المدير العام للفرع، يرافقه منسوبو الفرع.

وأكد أمير المنطقة الشرقية، أن ما تحظى به الرياضة من دعمٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة، أسهم في تعزيز حضور السعودية على الساحة الرياضية الدولية، وتوسيع نطاق استضافتها البطولات العالمية، في مقدمتها كأس العالم 2034.

وأشار الأمير سعود بن نايف إلى ما حققته المنطقة من إنجازاتٍ رياضيةٍ في مختلف المجالات الرياضية، بما يعكس اتساع نطاق الممارسات الرياضية، وتنوع الفعاليات والبطولات في المنطقة، منوِّهًا بأهمية جعل الرياضة جزءًا من نمط الحياة اليومية لما لها من دورٍ في تعزيز الصحة العامة.

من جهته، أوضح القحطاني، أن الموسم الرياضي الماضي في المنطقة الشرقية شهد تحقيق 203 بطولاتٍ رياضيةٍ، وتنظيم خمسة آلاف مباراةٍ بمشاركة أكثر من 35 ألف لاعبٍ ولاعبةٍ، في حصيلةٍ تعكس حجم النشاط الرياضي وتنوُّعه في مختلف محافظات المنطقة.

وذكر أن الحراك الرياضي امتدَّ إلى المجتمع من خلال تنفيذ 125 نشاطًا رياضيًّا مجتمعيًّا، وإتاحة 243 فرصةً تطوعيةً، شارك فيها أكثر من 4400 متطوعٍ ومتطوعةٍ، قدَّموا ما يزيد عن 42 ألف ساعةٍ تطوعيةٍ، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويوسِّع نطاق الاستفادة من الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا جديدةً لتطوير القطاع الرياضي في المنطقة، ويأتي ملعب أرامكو بوصفه إضافةً نوعيةً، تعزِّز قدرة المنطقة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وتدعم آفاق النمو في مجالات الرياضة والسياحة والاستثمار وجودة الحياة.

وأعرب القحطاني عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالقطاع الرياضي في المنطقة.