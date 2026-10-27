بعد التعادل.. القادسية يتدرب والأحمد يلامس الكرة

استأنف فريق القادسية الأول لكرة القدم تدريباته، الثلاثاء، دون الحصول على راحة، عقب تعادله أمام السد القطري 1ـ1، الإثنين، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن دخول وليد الأحمد، مدافع الفريق، مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي، بعد أن بدأ الركض والتدريبات بالكرة، في خطوة متقدمة نحو استعادة جاهزيته والعودة إلى التدريبات الجماعية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنَّ الأحمد يخضع لبرنامج تأهيلي تدريجي تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة مع الفريق، وفقًا لمدى استجابته للمراحل المقبلة من التأهيل.

ويواصل الفريق القدساوي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرياض، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الملز.