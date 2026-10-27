سوليناس: لماذا الحكام ضد الفيصلي؟

أبدى الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، عدم رضاه عن القرارات التحكيمية على الرغم من فوز فريقه 1ـ0 على أبها، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي.

وقال سوليناس في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «كانت هناك قرارات تحكيمية غير موفقة، لم تُحتسب لنا ركلتا جزاء، كما تم التغاضي عن خطأ في نهاية المباراة».

وأضاف المدرب الإيطالي: «نبحث دائمًا عن اللعب النظيف، وما أطرحه ليس اعتراضًا على التحكيم بقدر ما هو دفاع عن حق الفيصلي، وفي مباراتي الشباب والنصر، كانت هناك ركلتا جزاء لم تُحتسبا لمصلحتنا، ولا أعرف سبب عدم احتسابهما، خاصة أن حكم الفيديو لم يتدخل في الحالتين».

وتابع مدرب الفيصلي: «هناك مقاطع فيديو يمكن للجميع مشاهدتها والحكم على الحالات، ولذلك أتساءل: لماذا لا يحصل الفيصلي على حقه في مثل هذه القرارات؟».

وواصل سوليناس حديثه عن الحكام: «لست ضد التحكيم إطلاقًا، لكنني أطالب بالعدالة وتطبيق القرارات الصحيحة، فقد واجهنا حالات تحكيمية مماثلة أمام الهلال أيضًا، وكانت هناك قرارات ضدنا».

وعن مدى رضاه عن أداء لاعبيه أمام أبها، أجاب سوليناس: «كنا نعلم صعوبة المباراة، وكان اللعب مفتوحًا، وحاول أبها العودة في النتيجة، لكن لاعبينا قدموا مباراة جيدة، وأشكرهم على ذلك».