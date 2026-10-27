بوريتش: حاولنا.. ولن ألوم اللاعبين

رفض الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، تحميل لاعبيه مسؤولية الخسارة 0ـ1 أمام الفيصلي خلال المواجهة المؤجلة من الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، متحسرًا في الوقت ذاته على إهدار فرصٍ محققة.

وقال بوريتش في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة، الثلاثاء: «لا يجب لوم اللاعبين، فهم قدموا مستوى جيدًا، وبذلوا جهودًا كبيرة داخل الملعب، لكننا لم نوفق في ترجمة الفرص إلى أهداف».

ورأى مدرب أبها أن سيناريو المباراة لم يختلف كثيرًا عن مباريات الفريق في الجولات الماضية من الدوري، وأوضح: «المباراة تشبه إلى حدٍ كبيرٍ اللقاءات السابقة، حاولنا كثيرًا وصنعنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، ولم ننجح في ترجمتها إلى أهداف».

وأضاف المدرب الكرواتي: «كنا نطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية في الشوط الأول، لكن انتهى بالتعادل، على الرغم من المحاولات التي قدمناها».

وأكمل بوريتش: «نعاني أيضًا من بعض الإصابات، خاصة مع غياب ديالو، وهذه الظروف تواجه جميع الأندية، وعلينا التعامل معها والاستعداد للمباريات المقبلة بأفضل صورة ممكنة».

واختتم مدرب الفريق الأبهاوي: «تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الاتحاد، وهو فريق قوي جدًا، وسأركز على كيفية التعامل مع إرهاق اللاعبين وتجهيزهم بالشكل المناسب».