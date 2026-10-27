بثنائية جدة.. الطائي يعود إلى الانتصارات

عاد فريق الطائي الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على ضيفه جدة 2ـ0، الثلاثاء، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وافتتح الفنزويلي أيتور لوبيز التسجيل للطائي عند الدقيقة «18» من الشوط الأول، فيما أهدر حسان مختار، لاعب جدة، فرصة تعديل النتيجة بعدما أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة «39»، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، عزَّز عبد الله الدوسري تقدم الطائي بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة «64»، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة بثنائية نظيفة.

ورفع الطائي رصيده إلى 13 نقطة، متقدمًا إلى المركز السادس مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد جدة عند ثماني نقاط في المركز الـ13 مؤقتًا.

ويحل الطائي ضيفًا على الصقر، الأحد 1 نوفمبر المقبل، فيما يستضيف جدة نظيره العدالة في اليوم ذاته، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.