هلال جديد أمام الشمال.. وسالم ومراد أساسيان

يدخل فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراته مع مضيّفه الشمال القطري، الثلاثاء، لحساب ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، بوجود القائد سالم الدوسري، وزميله مراد هوساوي، لاعب الوسط، من البداية.

وللمرة الأولى خلال الموسم الجاري يتضمن التشكيل الأساسي للهلال الثنائي سالم ومراد، بعدما اقتصرت مشاركات الأول على الدخول بديلًا مرتين، والآخر ست مرات.

وغاب قائد الهلال عن الجزء الأول من الموسم بداعي جراحة خضع لها خلال الصيف، ولم يعد سوى في آخر جولتين من دوري روشن السعودي، مشاركًا لدقائق معدودة أمام الحزم والقادسية.

أمّا هوساوي فاكتفى بدور البديل الذي يدخل خلال الشوط الثاني وفق متطلبات المباراة.

وأمام الشمال القطري، يظهر من البداية أيضًا الجناح صبري دهل الذي انضمّ إلى الهلال عبر نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويُسجِّل مشاركته الثانية فقط ضمن التشكيل بعد مباراة الفريق مع الرائد في كأس الملك التي لعبها أساسيًا.

وطرأت تعديلات واسعة على تشكيل الهلال الذي بدأ المباراة الأخيرة أمام القادسية، مع انتهاج المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي سياسة التدوير لتخفيف العبء البدني والذهني على اللاعبين كما يشرح خلال المؤتمرات الصحافية.

وقرر إنزاجي الدفع بالفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، فقط من تشكيل مباراة القادسية، بينما غيّر الأسماء العشرة الأخرى.

ويغيب عن التشكيل المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وحسّان تمبكتي، قلب الدفاع، وشريكه في الخط الخلفي السنغالي خاليدو كوليبالي، ومحمد محزري، الظهير الأيمن، إلى جانب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، وناصر الدوسري، أضلاع مثلث الوسط، فضلًا عن الثلاثي الهجومي بالكامل المكون من البرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامفريل «الموقوف» والإنجليزي أولي واتكينز.

ويعوّل إنزاجي في المباراة القارية على محمد العويس، حارس المرمى، وخط دفاع مكون من متعب الحربي، وعلي لاجامي، والتركي يوسف أكتشيشيك، وثيو، وأمامهم الثلاثي مراد هوساوي ومحمد كنو والفرنسي سايمون بوابري، فيما يلعب الإيفواري محمد قادر ميتي مهاجمًا وحيدًا يسانده الجناحان سالم الدوسري وصبري دهل.

وحاز الهلال العلامة الكاملة من الجولتين الأوليين بعد انتصاريه على الغرافة والسد القطريين، محققًا ست نقاط.