نيوم يتعطل بالخسارة الأكبر

فقد فريق نيوم الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال الخليج للأندية بعد تكبده الخسارة الأكبر في الموسم الجاري، إثر سقوطه أمام مضيفه الشباب العماني 1ـ3، الثلاثاء، على ملعب مجمع الرستاق الرياضي ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وبدأ نيوم المباراة بشكل مثالي بعدما افتتح النتيجة عبر اليوناني جيورجوس ماسوراس «16»، لكن الشباب أدرك التعادل عبر الهولندي بيجين وليام «41»، قبل أن يقلب الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني بتسجيل هدفين آخرين في غضون خمس دقائق عن طريق المعتصم المقبالي «54» والهولندي وليام «59».

وسبق لنيوم أن مني بأربع هزائم في الموسم الجاري، لكنها بنتيجة أقل من ثلاثة أهداف، وجاءت ثلاث منها بنتيجة 0-1، وواحدة 0-2.

وبهذه النتيجة، تراجع نيوم إلى المركز الثاني في مجموعته برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الدحيل القطري «3 نقاط» الذي صعد إلى الصدارة قبل مباراته أمام شعب حضرموت اليمني متذيل الترتيب دون نقاط، الأربعاء.

على الجانب الآخر، سجل الشباب العماني انتصاره الأول في البطولة رافعًا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث.