16 لاعبا يمثلون أخضر المبارزة في آسيوية 23

يستهل المنتخب السعودي للمبارزة، الأربعاء، مشواره في البطولة الآسيوية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها المنامة العاصمة البحرينية حتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الآسيوية.

ويشارك الأخضر السعودي في البطولة بـ16 لاعبًا ولاعبة في الأسلحة الثلاثة «الأبية والسيبر والشيش»، حيث يدشن مشاركته بمنافسات سلاح السيبر «فردي» الرجال، ويمثله الرباعي علي البحراني، وعبد الله المنسف، وعبد العزيز المنسف، وفياض العبيد.

وخضعت المنتخبات المشاركة، الثلاثاء، لفحص الأسلحة والأدوات المعتمدة للبطولة، إلى جانب عقد اجتماعات بين مديري الفرق واللجنة الفنية والحكام، تمهيدًا لانطلاق المنافسات.

وكان بعثة المنتخب السعودي برئاسة عادل الرميحي أنهت تحضيراتها للبطولة بمعسكر إعدادي في صالة المبارزة بملعب الأمير سعود بن جلوي في الدمام، تضمن تدريبات فنية ولياقية مكثفة.

وركزت الأجهزة الفنية بقيادة المدربين الثلاثة الفرنسي سيريل تاهون والمصريين حسام الدين محمد ومصطفى أنور، خلال فترة المعسكر على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز استعداد اللاعبين قبل التوجه إلى المنامة.