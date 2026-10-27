ألونسو: خسارة بيدرو مؤلمة.. وبدلاؤنا جاهزون

خسر فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم خدمات مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو لعدة أسابيع بداعي الإصابة في الفخذ خلال حصة تدريبية الجمعة الماضي.

وسيحل الفريق ضيفًا على ليفربول، الأربعاء، لحساب الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في المواجهة الأولى بينهما في هذه المرحلة، والـ 11 في المسابقة، ولا يتفوق عليه سوى توتنام «13».

وقال الإسباني تشابي ألونسو مدرب الفريق، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي: «بيدرو يعاني من إصابة في الفخذ وسيغيب لعدة أسابيع. لا نريد تخمين مدة غيابه، لكنه ليس جاهزًا للمباريات المقبلة».

وأقر الإسباني بتأثير غياب لاعبه، بعد أن بدأ الموسم بشكل رائع وسجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات في المسابقات كافة، لكنه قال إن تشيلسي يملك عمقًا كافيًا في تشكيلته للتعامل مع هذه المشكلة.

وأوضح: «إنه لاعب أساسي وسنفتقده، لكن علينا أن نكون مستعدين للتعامل مع الإصابة، وأن نكون منافسين ونحاول الفوز بالمباريات باللاعبين المتاحين لدينا، بدءًا من مباراة ليفربول.. هذا هو الوضع ونحن مستعدون للقتال من أجله وإثبات أننا نستطيع تقديم مستوى جيد».

وتعززت خيارات ألونسو الهجومية بعد أنباء ترشيح الدولي الهولندي إيمانويل إيميجا للمشاركة في مباراة الغد، بالإضافة إلى البرازيلي إستيفاو وداني ويلبيك.

ولم يشارك المهاجم «23 عامًا» بعد منذ انضمامه من ستراسبورج في الصيف، لكنه كان يعمل على استعادة لياقته البدنية خلال الأسبوعين الماضيين بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

ولفت المدرب إلى أن الحارس البلجيكي مايك بيندرز سيكون أساسيًا، بعد أن شارك للمرة الأولى من البداية في مباراة توتنام السبت «0-2» بعد خضوع الأرجنتيني الدولي إيلميانو مارتنيز لجراحة بعد تعرضه لكسر في الفك.

وسجل بيندرز هدفًا بالخطأ في مرماه بعد أن حول كرة ركنية إلى الشباك، لكن ألونسو أكد أن ثقته في الحارس «21 عامًا» لم تتزعزع، ويعلم أنه سيتعلم ويتحسن من هذه التجربة وقال: «إنه تحدٍ، التعامل مع الأداء الجيد والأخطاء، لكن هذا جزء من العمل، كونك لاعب كرة قدم محترفًا يلعب على أعلى مستوى ما حدث يوم السبت أصبح من الماضي، إنه درس له وللجميع. سندعمه بالكامل غدًا».

وصل تشيلسي إلى هذه المرحلة من البطولة بعد فوزه على لوتون تاون وليدز يونايتد في ستامفورد بريدج. والمباراة التالية ستكون الثانية تواليًا خارج ملعبه.

ولم يخسر تشيلسي في ثلاث مباريات أمام ليفربول منذ هزيمته 2-1 في الدوري الممتاز على ملعب «أنفيلد» في أكتوبر 2024 «فوزان وتعادل» في الموسم الماضي، فاز 2-1 على ملعبه، وتعادل 1-1 خارجه.

وسيخوض تشيلسي مباراته رقم 96 على ملعب «أنفيلد» وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل، وكان آخر فوز لتشيلسي خارج ملعبه على ليفربول بنتيجة 1-0 في الدوري الممتاز في مارس 2021. ومنذ ذلك الحين، تعادل ثلاث مرات، بينما حقق ليفربول فوزين.

أما مواجهات الفريقين العشر السابقة في البطولة فكان نصيب كل منهما أربعة انتصارات مباشرة، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، وحسم تشيلسي جولة نصف نهائي 2014-2015 في الشوطين الإضافيين، بينما كسب ليفربول نهائي 2021-2022 بركلات الترجيح.