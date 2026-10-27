الوحدة يواصل سلسلة اللاخسارة بنقاط الصقر

واصل فريق الوحدة الأول لكرة القدم سلسلة مبارياته دون خسارة، بعدما تغلب على ضيفه الصقر بنتيجة 2ـ1، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وافتتح الفنزويلي داروين جونزاليس التسجيل للوحدة عند الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول «45+9»، من ركلة جزاء، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي موراتو تقدم الوحدة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 67، قبل أن يقلص تركي الشعيفان الفارق للصقر عند الدقيقة 84، لتنتهي المواجهة بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، حافظ الوحدة على سجله خاليًا من الخسائر بعد مرور تسع جولات، محققًا ثلاثة انتصارات وستة تعادلات، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، ويقفز إلى المركز الثاني مؤقتًا، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد الصقر عند عشر نقاط في المركز العاشر مؤقتًا.

ويحل الوحدة ضيفًا على الرائد، الثلاثاء 3 نوفمبر المقبل، فيما يستضيف الصقر نظيره الطائي، الأحد 1 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.