الكلاسيكو.. 17 مخالفة تهدد برشلونة والريال بعقوبات

نددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، بإهانات وتصرفات عنيفة من مشجعي فريقي برشلونة وريال مدريد خلال مباراة «الكلاسيكو» الأحد، من بينها رشق الدولي الفرنسي إدواردو كامافينجا بمقذوفات.

وأدرجت الرابطة في تقريرها الأسبوعي المرسل إلى لجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف في الاتحاد الإسباني 17 حادثة وقعت خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 2ـ1 على ملعب «كامب نو» ضمن المرحلة العاشرة، عشر منها تخص مشجعي برشلونة وسبع للمدريديين.

وأشارت الهيئة إلى واقعة في نهاية المباراة، أثناء الاحتفال بهدف «لوس بلانكوس» الثاني، حين تعرض كامافينجا، صانع هدف مواطنه كيليان مبابي، لرشق بمقذوفات «زجاجات وعلب مشروبات وولاعات وسيجارة إلكترونية».

وحاول أحد أعضاء مجموعة المشجعين «جرادا جول 1957» ضرب كامافينجا بعلم، بحسب التقرير الصادر الثلاثاء. وحُددت هويته، وسيمنع من دخول الملاعب، «إضافة إلى الإجراءات مع الشرطة» التي سيقدر الاتحاد «أنها مناسبة».

وتتمثل الحوادث الأخرى في هتافات وإهانات وجهها مشجعو الفريقين خلال المباراة.