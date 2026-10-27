النصر يسترد كومان.. وآنج يحدد تركيبة الوسط

دخل الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، التدريبات الجماعية، الثلاثاء، حسبما أعلن النادي عبر حسابه في منصة «إكس».

وشارك اللاعب في «الجماعية»، للمرة الأولى منذ إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق مع نيفتشي فرغانة الأوزبكي، 12 أكتوبر الجاري، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وواصل الفريق استعداداته في «دار النصر»، مقر تدريباته، تأهبًا لملاقاة الخلود، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن اعتماد المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو خلال التدريبات على خط وسط يضم عبد الله الخيبري، والبرازيلي آنجيلو جابرييل، تمهيدًا للجمع بينهما في تشكيل المباراة، مع غياب البرتغالي سامو كوستا، بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

ويستضيف الفريق العاصمي المباراة على ملعبه، وهي الأولى له منذ الانتصار على الفيصلي 3ـ1، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الـ 11، بعد تأجيل مواجهته مع الوصل الإماراتي في «النخبة».

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، متأخِّرًا عن الهلال المتصدر بفارق نقطتين.