13.5 مليون ريال إيرادات السينما في أسبوع

حقق شباك التذاكر السعودي خلال الفترة من 18ـ24 أكتوبر الجاري، إيرادات بلغت 13.5 مليون ريال، مع بيع أكثر من 267.4 ألف تذكرة عبر 54 فيلمًا معروضًا في صالات السينما في السعودية، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام، على منصة «إكس».

وحافظ الفيلم المصري «مطلوب عائليًا» على صدارة قائمة أعلى 10 أفلام حصدًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني تواليًا، إذ سجل إيراداتٍ بلغت 2.4 مليون ريالٍ، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام.

وسيطرت الأفلام الأمريكية على سبعة أفلام من العشرة الأعلى بإيرادات، فيما تراجع الفيلم الهندي «Jailer»، في الترتيب من المركز الثاني إلى الخامس بإيرادات بلغت 945.3 ألف ريال.

وتدور أحداث فيلم «مطلوب عائليًا» حول «فاروق» الذي يجسده الممثل كريم عبد العزيز، الذي يعمل مدير متجر يستحوذ العمل على معظم وقته، فلا يجد مجالًا للاهتمام بمنزله وزوجته «مي»، التي تجسد شخصيتها ياسمين صبري، وأطفاله. وتتفاقم مشكلاته مع انتقال شقيق زوجته العاطل عن العمل «جلال» الذي يجسده مصطفى خاطر للسكن معهم، لتتحول حياته إلى سلسلة من المواقف المعقدة والمآزق التي يصعب الخروج منها.

والفيلم من اخراج معتز التوني، وتأليف شريف الليثي، ويضم طاقم العمل سارة بركة وأحمد فهمي وآسر أحمد حمدي.