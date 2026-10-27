التعاون يفقد رجب 4 أشهر

أعلن نادي التعاون، الثلاثاء، غياب سيف رجب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الكتف.

وأوضح النادي القصيمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن رجب أجرى عملية جراحية في الكتف بمستشفى سبيتار، ويحتاج معها إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وتعرض رجب صاحب الـ21 عامًا للإصابة في تدريبات الفريق خلال فترة التوقف في أكتوبر الجاري التي تزامنت مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27».

وخاض رجب سبع مباريات بقميص «سكري القصيم» في الموسم الجاري، منها خمس ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأخرى في دوري أبطال آسيا 2، وسجل هدفًا وحيدًا حسب موقع «ترانسفير ماركت»، العالمي.

ويتأهب التعاون لمواجهة الفيصلي الأردني، الأربعاءـ على ملعب عمان الدولي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.

ويتصدر «سكري القصيم» المجموعة برصيد 4 نقاط حصدهم من تعادل 1-1 مع النهضة العماني، وفوز 2-1 على الريان القطري، بينما يأتي الفيصلي ثالثًا بـ3 نقاط من انتصار 0-2 على النهضة مقابل خسارة وحيدة 3-4 أمام الريان.