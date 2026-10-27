الهند تدعم ملف الأولمبياد بمكافحة المنشطات

كشف مانسوخ ماندافيا، وزير الرياضة الهندي، الثلاثاء، أن بلاده بصدد تعديل ​قانون مكافحة المنشطات لتجريم الترويج للمواد المحظورة، في خطوة قد تعزز ملفها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 في أحمد آباد.

وتصدرت الهند قائمة المخالفات الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لثلاثة أعوام متتالية، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة الأكثر سكانًا في العالم.

وخلال ‌مؤتمر منظمة الأمم ‌المتحدة للتربية والعلم ​والثقافة «اليونسكو» ‌لمكافحة ⁠المنشطات في ​نيودلهي، ⁠شدد ماندافيا على سياسة «عدم التسامح مطلقًا» مع تعاطي المنشطات، قائلًا: «تؤمن الهند إيمانًا راسخًا بأن التميز الرياضي يجب أن يقترن دائمًا بالنزاهة».

وأضاف: «يستحق كل رياضي فرصة عادلة للمنافسة، بحيث يتحدد النجاح بالموهبة والإعداد والعمل الجاد، لا بالمواد أو ⁠الأساليب المحظورة».

وتابع: «سنطرح أيضًا تعديلًا خلال الدورة المقبلة ‌للبرلمان لإدراج أحكام جنائية ‌تتيح مكافحة الانتهاكات بفاعلية أكبر، ​بما في ذلك ‌تلك التي يرتكبها المدربون وأطراف أخرى».

وجاءت الهند بين ‌أكثر دولتين تسجيلًا لانتهاكات قواعد مكافحة المنشطات في ألعاب القوى خلال الفترة من 2022 إلى 2025، ما دفع مجلس إدارة وحدة نزاهة ألعاب القوى إلى ‌رفع تصنيف الاتحاد الهندي لألعاب القوى من الفئة «ب» إلى الفئة «أ».

وتواجه الاتحادات المدرجة ⁠ضمن ⁠الفئة «أ»، وهي الأعلى من حيث مستوى المخاطر، متطلبات رقابية أكثر صرامة، تشمل إخضاع رياضيي المنتخبات الوطنية لحد أدنى إلزامي من اختبارات المنشطات.

وأوضح ماندافيا أن الوكالة الوطنية الهندية لمكافحة المنشطات أجرت أكثر ​من 7 آلاف اختبار، ​ونظمت أكثر من 350 جلسة توعوية استفاد منها 27 ألف رياضي خلال العامين الماضيين.