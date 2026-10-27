سويسرا تستعيد تشاكا وإمبولو

فتح الاتحاد السويسري لكرة القدم، الثلاثاء، الباب أمام عودة جرانيت تشاكا، لاعب الوسط، والمهاجم بريل إمبولو باتا إلى تشكيلة المنتخب الأول في مباريات دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، بعدما عوقبا بسبب استخدام شهادات كوفيد-19 مزورة خلال فترة الجائحة.

وكان اللاعبان استُبعدا من المنتخب وغابا عن أول أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

واعترف تشاكا، لاعب وسط سندرلاند الإنجليزي «34 عامًا»، وصاحب الرقم القياسي السويسري، من حيث عدد المشاركات الدولية «152 مباراة»، باستخدام شهادة تلقيح مزورة لتجنب اللقاحات الإلزامية خلال أزمة كوفيد.

كما أقر إمبولو، مهاجم أتلانتا يونايتد الأمريكي «29 عامًا» بأن الأمر الجزائي الصادر بحقه يتعلق بشهادات كوفيد مزورة.

وقال الاتحاد السويسري في بيان: «سيعيد الاتحاد السويسري لكرة القدم النظر في إمكانية استدعاء جرانيت تشاكا وبريل إمبولو إلى المنتخب، بدءًا من مباريات دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر».

وأضاف: «درس الاتحاد القضيتين بعناية، وخلص إلى أن عودة اللاعبين مبررة نظرًا لانتهاء الإجراءات القانونية والعواقب الرياضية التي تحملاها».

وقال بييرلويجي تامي، مدير المنتخبات الوطنية: «نحن مقتنعون بأن العودة إلى المنتخب في نوفمبر تمثل تصرفًا مسؤولًا، وهي الخيار الصحيح».

كما قرر مراد ياكين، مدرب المنتخب، وجهازه الفني ومجلس اللاعبين، بالإجماع أن يحتفظ تشاكا بشارة القيادة.

وتتصدر سويسرا المجموعة الأولى من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، وتقترب من الصعود إلى المستوى الأول، بعدما حققت أربعة انتصارات متتالية حتى الآن.

وسيعلن ياكين تشكيلته للمباراتين الأخيرتين في دور المجموعات يوم 5 نوفمبر، وأوضح الاتحاد السويسري أن تشاكا وإمبولو ضمن القائمة الأولية.

وتحل سويسرا ضيفة على سلوفينيا صاحبة المركز الثاني في 13 نوفمبر، قبل أن تستضيف إسكتلندا في سانت جالن يوم 16 من الشهر ذاته.

وقال ياكين: «يسعدني أن أتمكن مجددًا من الاختيار من دون قيود عند إعلان التشكيلة في نوفمبر».