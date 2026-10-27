تقديم موعد مباراة أبها والاتحاد

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم موعد مباراة فريق أبها الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي.

وأوضحت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنه وبموجب القرار ستلعب المباراة عند الـ 3:30 مساءً بدلاً من الـ 4:45 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وأضافت الرابطة أن هذا التعديل يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لإدارة جدول المسابقة، بما يراعي المتطلبات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإجراء المباريات.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما يتذيل أبها ترتيب الدوري بنقطتين.