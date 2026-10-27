ديربي الأحساء.. الجيل يكسب العدالة

حسم فريق الجيل الأول لكرة القدم ديربي الأحساء أمام نظيره العدالة، الثلاثاء، بعد فوزه بهدف دون مقابل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وسجل السنغالي أبلاي مبيج هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة «16»، بعد تمريرة حاسمة من فهد الدوسري، منح بها فريقه التقدم خلال مجريات الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حافظ الجيل على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.

ورفع الجيل رصيده إلى خمس نقاط من سبع مباريات، وبقي في المركز الأخير، مع امتلاكه مواجهتين مؤجلتين أمام العلا والجندل، فيما تجمد رصيد العدالة عند 12 نقطة في المركز السابع مؤقتًا، لحين استكمال بقية مباريات الجولة.

ويواجه الجيل نظيره النجمة، الإثنين 2 نوفمبر المقبل، فيما يحل العدالة ضيفًا على جدة، الأحد 1 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.