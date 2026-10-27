رازوفيتش: هدفنا نقاط الفيصلي.. مايسلون: جاهزون

شدد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، على أهمية مواجهة الفيصلي الأردني، الأربعاء، على ملعب عمّان الدولي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2، مؤكدًا أن هدفهم حاليًا التأهل إلى دور الـ16.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «تحضيراتنا تسير بالشكل المعتاد على الرغم من الضغط، إذ نخوض مباراة كل ثلاثة أيام».

وأضاف مدرب التعاون: «مواجهة الفيصلي مهمة بالنسبة لنا، خاصة أن المنافسة في المجموعة تتطلب منا التركيز، وكل نقطة لها أهميتها، وهدفنا الآن تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ16».

من جهته، أكد البرازيلي مايسلون دوس سانتوس، حارس مرمى الفريق القصيمي، جاهزيتهم لمواجهة وصفها بالصعبة أمام الفيصلي، متطلعًا إلى تقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويتصدر التعاون المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط حصدها من تعادل 1ـ1 مع النهضة العُماني، وفوز 2ـ1 على الريان القطري، بينما يأتي الفيصلي ثالثًا بثلاث نقاط من انتصار 0ـ2 على النهضة مقابل خسارة وحيدة 3ـ4 أمام الريان.