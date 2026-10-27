أمير القصيم يطلق جائزة السياحة الريفية 2

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، النسخة الثانية من «جائزة السياحة الريفية بمنطقة القصيم»، الهادفة إلى تعزيز ثقافة السياحة الريفية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في المقومات السياحية والزراعية والتراثية التي تتميز بها المنطقة، بما يسهم في تنويع المنتجات السياحية وتنمية الاقتصاد المحلي.

ورأس أمير القصيم اجتماع أعضاء أمانة الجائزة، واطلع على استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية، وما تتضمنه من جهود لتطوير مسارات الجائزة وتعزيز دورها في دعم السياحة الريفية، وتشجيع المبادرات والمشروعات النوعية التي تستثمر الميز النسبية للمنطقة.

وأكد الأمير فيصل أن السياحة الريفية تمثل أحد المجالات الواعدة في المنطقة، لما تتمتع به من مقومات زراعية وطبيعية وتراثية، مشيرًا إلى أهمية استثمار هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية مستدامة تستقطب الزوار، وتوفر فرصا استثمارية جديدة، وتسهم في تنمية المحافظات والمراكز والقرى.

وأوضح أن جائزة السياحة الريفية تمثل إضافة نوعية للمنتجات السياحية بالمنطقة، ومكملًا للبرامج والمواسم والفعاليات السياحية التي تشهدها، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ورواد الأعمال، بما يسهم في بناء صناعة سياحية متنوعة ومستدامة، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من المقومات الريفية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» استعرض الاجتماع جهود أمانة الجائزة وخطط العمل المرتبطة بنسختها الثانية، وآليات التعريف بها وتعزيز المشاركة فيها، بما يسهم في استقطاب المبادرات والمشروعات المتميزة، وإبراز التجارب الناجحة في مجال السياحة الريفية.