خسارة الديربي تطيح بمدرب فنربخشة

أنهى نادي فنربخشة التركي، الثلاثاء، ارتباطه بإسماعيل كارتال، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، عقب الخسارة 1-2 أمام غريمه التقليدي غلطة سراي، الإثنين، لحساب الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وقال النادي في بيان الثلاثاء: «أبلغ كارتال الإدارة بقراره الاستقالة، وتم الاتفاق على إنهاء الارتباط بين الطرفين بالتراضي».

ويأتي رحيل كارتال بعد يوم واحد من الخسارة في مباراة القمة أمام غلطة سراي، وهي المباراة التي أعقبتها اشتباكات داخل الملعب.

وكان فنربخشة دان في وقت سابق الشجار الذي اندلع عقب المباراة، فيما اتهم غلطة سراي منافسه بتوجيه مزاعم مضللة بشأن الواقعة.

ويحتل فنربخشة المركز الخامس في جدول الدوري، متأخرًا بفارق ست نقاط عن غلطة سراي المتصدر وحامل اللقب.

وكان كارتال أدلى ببيان عقب مباراة الديربي الأقوى في تركيا، وقال فيه: «لعبنا مباراةً لا تليق بنا في الشوط الأول. تحسّن أداؤنا قليلًا في الشوط الثاني، وسجّلنا هدفًا. لكنّنا أنهينا المباراة بهزيمةٍ غير مرغوبة. أما عن أسباب هذه الهزيمة، فنحن بصدد تقييمها داخليًا، وطي صفحة هذه المباراة، والتطلع إلى المستقبل».