إيراولا: إيزاك لا يحتاج سوى الثقة

قال الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، إن مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك يشعر بثقة الجميع بعد استعادته مستواه التهديفي الموسم الجاري.

وسجل إيزاك ست مرات في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينها ثلاثة في مبارياته الثلاث الأخيرة. وبعد موسم أول مضطرب ومليء بالإصابات إثر انتقاله المثير للجدل من نيوكاسل، بدأ اللاعب البالغ 27 عامًا، أخيرًا في البرهنة على جدارة صفقته البالغة 125 مليون جنيه إسترليني «166 مليون دولار».

وقال إيراولا في مؤتمر صحافي قبل مباراته، الأربعاء، أمام تشيلسي في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: «أعتقد أن لدى إيزاك شيئًا واحدًا، هو أنه يشعر بثقة الجميع. الجميع يثق بأنه إذا وضعناه في مواقع جيدة، فسيسجل الأهداف».

وسئل المدرب السابق لبورنموث، الساعي إلى فوز خامس تواليًا في جميع المسابقات، عما إذا كان يشعر بأي ضغط لتحقيق لقب في موسمه الأول في أنفيلد، فقال: «كل مسابقة فرصة، خصوصًا عندما تكون مدرب ليفربول. عليك أن تقارب الأمر هكذا».

وأضاف: «أحب أن أفوز غدًا وأحظى بفرصة التقدم في المسابقة، لكنني أعلم أننا سنضطر إلى اللعب جيدا وهزيمة فريق جيد جدًا».

وقال الإسباني إن عليه أن يكسب «حق حب الجميع» في ليفربول بعد خلافته الهولندي أرني سلوت الذي أقيل بعد موسمين على رأس الفريق.

واستطرد قائلًا: «لا تحصل على ذلك إلا بالأداء الجيد، بالانتصارات. وهذا سيستغرق وقتًا. لكنني سعيد لأنني شعرت الأحد بأن الجماهير ساعدتنا كثيرًا». وفاز الفريق وقتها على برايتون 2-0.

وأضاف: «كانوا يستمتعون بالطريقة نفسها التي كنا نستمتع بها، وأعتقد أن اللاعبين قدموا أداء جيدًا جدًا. بذلوا كل شيء، كنا نصد كل شيء، كنا نتدخل، كنا نقاتل، كنا نفوز بالالتحامات، كنا ننطلق خلف الدفاع. هذه هي الأشياء التي نريد رؤيتها، يريد الجميع رؤيتها».

وأوضح أنه متفائل بإمكانية مشاركة الألماني فلوريان فيرتز أمام تشيلسي، لكن فرص الإسباني فيكتور مونيوس والمجري دومينيك سوبوسلاي تبدو أقل.

وأكد: «ستكون هناك تغييرات حتمًا. لكننا نريد الفوز بالمباراة، نريد أن نكون تنافسيين. علينا أن نرى حالة الحالة البدنية».