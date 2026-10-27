رغم الرفض.. الاتفاق يتمسك بطلب تأجيل مواجهة أربيل

أكدت إدارة نادي الاتفاق تمسكها بطلب تأجيل مباراة فريقها الأول لكرة القدم أمام أربيل العراقي، الأربعاء، على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل ضمن دوري أبطال الخليج للأندية، داعيًا الاتحاد الخليجي إلى إعادة النظر في قراره.

وقال النادي الشرقي في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تود إدارة نادي الاتفاق الإيضاح بأنها تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتأجيل مواجهة الفريق أمام فريق نادي أربيل العراقي المقررة الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مستندةً إلى عدد من المبررات التي جرى توضيحها ضمن الطلب المقدم».

وتابع البيان: «بالرغم من الجهود والمتابعات المستمرة التي قامت بها إدارة النادي وبدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا أن النادي قد تلقى ردًا يفيد بعدم الموافقة على التأجيل، والإبقاء على موعد المباراة المحدد مسبقًا».

واختتم البيان: «بناءً على ذلك، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، فإن إدارة نادي الاتفاق تؤكد تعذر وجود بعثة الفريق في مدينة أربيل العراقية لخوض المباراة في موعدها المقرر، مجددة تمسكها بطلب التأجيل، وداعية الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى إعادة النظر فيه، وفقًا للأنظمة والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات».

وكانت «الرياضية» عنونت قبل نحو خمس ساعات من بيان الاتفاق: «بعد رفض التأجيل.. الاتفاق يرفض السفر إلى أربيل»، وأوضحت في سياق الخبر نقلًا عن مصدر خاص، أن إدارة نادي الاتفاق قررت عدم خوض فريقها الأول لكرة القدم مباراته مع أربيل العراقي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية، على الرغم من رفض الاتحاد الخليجي لكرة القدم طلبها المقدم من أجل تأجيل المواجهة، مشيرة إلى أن الإدارة الاتفاقية متمسكة بموقفها حيال عدم السفر إلى مدينة أربيل العراقية، على الرغم من الرفض من قبل الاتحاد الخليجي، متوقعة أن يتم اعتبار الفريق خاسرًا المباراة 0ـ3، مع فرض عقوبة مالية، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يتم شطب نتائجه أو استبعاده من البطولة.

كما نقلت «الرياضية» في الخبر ذاته عن مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي صادق من خلاله على الخطاب الذي تلقوه من قبل نادي الاتفاق الإثنين الماضي، أوضح فيه مسببات عدم السفر إلى العراق، مبينًا أن القرار النهائي ليس من صلاحيات اللجنة، وسيكون على طاولة الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وتنص لائحة الانضباط في الاتحاد الخليجي وفق المادة «1/8/8/3»: «يؤدي عدم حضور أو المشاركة الكاملة في أي نشاط أو حدث رسمي إلى تغريم النادي المشارك ما لا يقل عن 20 ألف ريال قطري».

فيما تنص المادة «2/8/8/3»: «يجوز للجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إصدار المزيد من العقوبات وفقًا لتقديرها».

يشار إلى أن الفريق الاتفاقي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط حصدها من فوزه 2-0 على كاظمة الكويتي في الجولة الافتتاحية، فيما يأتي أربيل ثالثًا دون نقاط بعد خسارته أمام عجمان الإماراتي 4-5.

ويتأهل ربع نهائي البطولة المتصدر وصاحب المركز الثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.