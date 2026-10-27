ثلاثية الشمال القطري تعيد الهلال 4 أعوام

تلقّى فريق الهلال الأول لكرة القدم خسارةً في مرحلة الدوري من أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى منذ 4 أعوام، بسقوطه أمام مضيّفه الشمال القطري بنتيجة 1ـ3، مساء الثلاثاء، ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب على ملعب البيت في مدينة الخور.

وسجّل سالم الدوسري، قائد الهلال، الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة 32. أمّا أهداف الشمال الثلاثة فجاءت بتوقيع الجناح الفرنسي ويسلي سعيد، والمهاجم الجزائري بغداد بونجاح، والتونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الوسط، في الدقائق 8 و48 و54.

وخسر الهلال في مرحلة الدوري من المسابقة للمرة الأولى منذ اكتسابها مسمى دوري أبطال آسيا للنخبة مع بداية نسخة 2024ـ2025.

وقبل هذه الهزيمة، سقط «الأزرق» للمرة الأخيرة خلال مرحلة الدوري من المسابقة في 27 أبريل 2022 أمام الريان القطري بثنائية نظيفة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

ولقي الهلال الهزيمة في مواجهته الأولى تاريخيًا مع الشمال، وتكبد الخسارة العاشرة أمام الفرق القطرية على الصعيد القاري بمختلف بطولاته.

وفقد الهلال العلامة الكاملة التي حققها في أول جولتين بانتصارين على الغرافة 2ـ1 والسد 2ـ0، وتجمد رصيده عند 6 نقاط منهيًا الجولة خامسًا.

ومنح الفريق العاصمي منافسه الشمال انتصاره الأول تاريخيًا في «النخبة» التي يخوضها للمرة الأولى، بعد تعادله خلال الجولتين الماضيتين مع الاتحاد 1ـ1 وتراكتور الإيراني 0ـ0.

ورفع الفريق القطري رصيده إلى 5 نقاط وارتقى إلى المركز السادس خلف الهلال مباشرة.