لاتسيو يعاقب ساسولو بسداسية.. ويطير بالصدارة

حافظ فريق لاتسيو الإيطالي الأول لكرة القدم على سجله خاليًا من الخسائر، وسجل الفوز الثامن في الدوري والخامس تواليًا على حساب مضيفه ساسوولو المنقوص عدديًا 6-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة التاسعة.

وبكر لاتسيو بالتسجيل عبر الهولندي كينيث تايلور «2» لكن أصحاب الأرض ردوا بعد خمس دقائق بواسطة النرويجي كريستيان ثورستفيدت «7».

وأعاد الدنماركي جوستاف إيزاكسن التقدم لفريق العاصمة «13»، وأضاف الظهير الأيمن رومانو فلورياني البالغ 23 عامًا، الهدف الثالث «15».

وتلقى ساسولو ضربة موجعة بطرد ثورستفيدت «31» لكنه نجح في تقليص الفارق «43» عبر سيباستيانو إسبوزيتو، قبل أن يعيد ماتيا زاكاني الفارق إلى هدفين للاتسيو بضربة رأسية «45+1».

وأضاف لاتسيو هدفين آخرين في الشوط الثاني عبر الهولندي تيجاني نوسلي «56 و65»، لكنه أهدر ركلتي جزاء عبر كازانيي «50» ودافيدي فراتيزي «61» تصدى لهما حارس المرمى ستيفانو توراتي.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 25 نقطة وابتعد بفارق ثلاث نقاط مؤقتًا عن إنتر ميلان حامل اللقب وشريكه السابق في الصدارة والذي يحل ضيفًا على فينيسيا صاحب المركز الأخير الأربعاء.

في المقابل، مني ساسوولو بخسارته الأولى على ملعبه بعد فوزين وتعادل واحد. كما هي المباراة الخامسة له تواليًا دون أي انتصار «تعادل واحد وأربع هزائم»، وواصل فشله في الحفاظ على نظافة شباكه منذ أوائل مايو.