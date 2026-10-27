«شتاء الديرة».. 7 مناطق ترفيهية في موسم الرياض

ينطلق برنامج «شتاء الديرة» رسميًا في الأول من نوفمبر المقبل، منضمًا للمرة الأولى في تاريخه، رسميًا إلى مناطق موسم الرياض في نسخته السابعة، ليتحول حي الديرة التاريخي إلى قلب نابض بالتراث والترفيه.

وطبقًا لحساب موسم الرياض على منصة «إكس» تأتي هذه الخطوة بشراكة استراتيجية بين موسم الرياض و«شركة الديرة للتطوير»، لتقدم للزوار تجربة استثنائية تمتد على مدار 128 يومًا متواصلة.

وتدمج الفعالية أصالة الموروث النجدي بالأنشطة المعاصرة وسط الأجواء الشتوية الساحرة للعاصمة. وتتوزع فعاليات «شتاء الديرة» هذه النسخة عبر 7 وجهات رئيسية، تم اختيارها وتفعيلها بعناية لتعكس الهوية التاريخية للمنطقة وتناسب جميع فئات الزوار: وهي ساحة المعيقلية التي تعد مركزًا نابضًا يجمع بين متعة التسوق الشعبي والأنشطة التفاعلية. شرفة المعيقلية وهي إطلالة شتوية متميزة تتيح للزوار الاستمتاع بالمأكولات في أجواء مفتوحة، إضافة إلى ساحة القيصرية التي تتسم بعبق الماضي وأصالة الحرف التقليدية.

كما يبرز مطل القيصرية: كزاوية ساحرة لالتقاط الصور والاستمتاع بجمال العمارة النجدية، إلى جانب مجلس الديرة: وجهة الضيافة والسمرات التي تستحضر حكايات الأجداد وكرم الترحيب.

ويميز شتاء الديرة منصة مخصصة للعروض الفنية الحية والفقرات الثقافية والترفيهية. إلى جانب المنتزه الذي يشمل مساحة عائلية متكاملة تحتضن جلسات شتوية مميزة ومطاعم متنوعة.

وسيجد الزوار أنفسهم في رحلة ثقافية متكاملة، تبدأ من التجول في الأسواق الشعبية القديمة، مرورًا بتذوق أشهر الأطباق المحلية والعالمية، وصولًا إلى الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العائلية والفنون الشعبية المستوحاة من عمق التراث السعودي.

يعد انضمام «شتاء الديرة» للموسم امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها الفعالية في مواسمها المستقلة السابقة. ومع الدعم التنظيمي والترويجي الكبير للموسم، يُتوقع أن تكون الديرة الوجهة المفضلة لعشاق الأجواء الشتوية الدافئة الباحثين عن الطابع المحلي الأصيل وسط الخيارات العالمية التي يزخر بها الموسم.