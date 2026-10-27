سالم يلامس وصافة هدافي آسيا تاريخيا

بات سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، بحاجة إلى هدف واحد كي يبلغ وصافة قائمة هدَّافي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجّل الدوسري هدف الهلال الوحيد أمام الشمال القطري في المباراة التي خسرها فريقه 1ـ3، مساء الثلاثاء، ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب من البطولة.

ورفع الجناح الدولي عدد أهدافه في البطولة بمسمّاها الحالي، والسابق الذي اعتمد خلال الفترة من 2003 وحتى 2024، إلى 36 هدفًا.

وينقصه هدف واحد لمعادلة رقم الكوري الجنوبي المعتزل دونج جوك لي الذي يحتل وصافة هدّافي البطولة تاريخيًا بواقع 37 هدفًا.

وضاق الفارق بين الدوسري والمونتينيجري ديان داميانوفيتش، الهداف التاريخي للبطولة، إلى ستة أهداف فقط.

وأحرز لاعب الهلال هذه الغلة التهديفية في مشاركات بلغ عددها 111، باحتساب اللقاء الأخير أمام الشمال القطري.