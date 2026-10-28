صفقة ألفاريز تكلف برشلونة 602 يورو

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية على نادي برشلونة قدرها 602 يورو عقب شكوى قدمها أتلتيكو مدريد بسبب تواصله مع مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

واتهم أتلتيكو منافسه برشلونة بالتواصل مع اللاعب الأرجنتيني، الذي يمتد عقده حتى يونيو حزيران 2030، دون إخطاره مسبقًا بشكل كتابي.

وتندرج هذه العقوبة في إطار المادة 133 من لوائح الاتحاد الإسباني. كما تقدم أتلتيكو بشكوى إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، الذي أعلن أنه لا يملك اختصاصًا في هذه القضية.

أما بالنسبة لألفاريز، فقد كانت محاولاته لتصحيح الوضع أكثر علنية، وسجل هدف الفوز الوجيد ضد ديبورتيفو لا كورونيا السبت الماضي، ليهز الشباك للمباراة الثانية تواليًا، مما جعل فريقه يقترب بفارق نقطتين من برشلونة المتصدر، قبل أن يعتذر علنًا عن إعرابه رغبته في الانضمام إلى النادي الكاتالوني.

وقال ألفاريز في مقابلة عقب المباراة: «كان ذلك خطأ. أتفهم سبب غضب الجماهير. لو كنتُ من المشجعين، لغضبتُ أنا أيضًا. خاصة بالنظر إلى الدعم الذي قدموه لي منذ وصولي» في إشارة إلى مقابلة أجريت معه خلال كأس العالم 2026 والتي قال فيها إنه «يريد تحقيق حلمه» باللعب لبرشلونة، مما أدى إلى نشوب نزاع حول انتقاله استمر طوال فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد أن تعرض ألفاريز لصيحات استهجان من قبل جماهير فريقه مرارًا الموسم الجاري، حظي اللاعب بتصفيق حار من قطاعات من الجماهير بعد تسجيله لهدف السبت الماضي، في إشارة إلى تحسن علاقته مع جماهير ناديه.