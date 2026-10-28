بونجاح يُلحق الهلال بالنصر والأهلي والاتحاد

ضمَّ الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم فريق الشمال القطري الأول لكرة القدم، الهلال إلى الاتحاد، والأهلي، والنصر، في قائمة الفرق السعودية التي هزَّ شباكها.

وأحرز بونجاح هدفًا للشمال أمام الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

واستطاع الجزائري التسجيل في الهلال خلال ثاني مواجهة له أمام الفريق العاصمي.

وسبق لمهاجم الشمال خوض مباراة أمام «الأزرق» بقميص السد القطري، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة القارية، في 1 أكتوبر 2019، ولم يتمكن من التسجيل. وآنذاك خسر السد 1ـ4، فيما فاز الفريق القطري بلقاء العودة 4ـ2 في غياب بونجاح.

وسجَّل الجزائري هدفين في النسخة الجارية من «النخبة» أوَّلهما أمام الاتحاد في الجولة الافتتاحية.

وإلى جانب الاتحاد والهلال، واجه اللاعب، عندما كان يمثّل السد، الثلاثي السعودي النصر والأهلي والفيصلي في البطولة الآسيوية.

وسجّل هدفين في مرمى النصر موزّعين على مباراتين مختلفتين، ومثلهما أمام الأهلي في مباراة واحدة، فيما لم يهز شباك الفيصلي.

ويبلغ بونجاح من العمر 34 عامًا، ويدافع عن ألوان الشمال منذ صيف 2024 بعد 9 أعوام قضاها برفقة السد.