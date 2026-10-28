يامال: لن أستعجل الكرة الذهبية

أكد لامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، أن دوره للفوز بالكرة الذهبية سيأتي إذا واصل تقديم المستوى نفسه من الأداء وذلك بعد حلوله في المركز الثالث بعدما كان أحد أبرز المرشحين للظفر بها.

وكتب الجناح الكاتالوني، البالغ 19 عامًا، في منشور على إنستجرام: «سيحدث ذلك. الأشياء الجميلة تحتاج إلى الوقت. أثق بالطريق الذي أبنيه. من دون استعجال، وبكثير من الأمل، ومع راحة البال بأن دوري سيأتي يومًا ما». وأضاف «أهنئ الفائزين، وسأركز على الأهم، وهو مساعدة برشلونة على تحقيق الانتصارات».

وأنهى اللاعب الأعسر، المتوج بطلًا للعالم مع إسبانيا الصيف الماضي، ترتيب الكرة الذهبية لعام 2026 في المركز الثالث خلف المهاجم الإنجليزي لبايرن ميونيخ الألماني هاري كين، والنجم الفرنسي لريال مدريد الإسباني كيليان مبابي.

كما أحرز جائزة أفضل لاعب شاب للعام الثالث تواليًا، بعدما كان حل ثانيًا في سباق الكرة الذهبية لعام 2025 خلف الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان.