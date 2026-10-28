أنجيلو والخيبري يقودان النصر

قرر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الاعتماد على خط وسط يضم عبد الله الخيبري، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، تمهيدًا للجمع بينهما في تشكيل مباراة الأصفر أمام الخلود، الخميس، مع الغياب المرتقب للبرتغالي سامو كوستا، بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وينتظر أن يحدد المدرب الأسترالي الأربعاء مصير مشاركة الفرنسي كينجسلي كومان، جناح الفريق، بعد دخوله التدريبات الجماعية، الثلاثاء، حسبما أعلن النادي عبر حسابه في منصة «إكس».

وواصل الفريق استعداداته في «دار النصر»، مقر تدريباته، تأهبًا لملاقاة الخلود، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.