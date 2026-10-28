الضربة الرابعة تهز إنزاجي

تعرَّض الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرِّب فريق الهلال الأول لكرة القدم، لخسارته الرابعة مع «الأزرق»، والأكبر له منذ توليه المهمة صيف 2025.

وجاءت الهزيمة على يدي الشمال القطري بنتيجة 1ـ3، مساء الثلاثاء، ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقبلها، خسر إنزاجي 3 مرات مع الهلال، الأولى أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1ـ2 في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

والثانية بركلات الترجيح «5ـ7» أمام السد القطري بعد التعادل 3ـ3 في ثمن نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

أما الثالثة فتكبّدها أمام نيوم بهدفين نظيفين، 7 سبتمبر الماضي، في سادس جولات دوري روشن السعودي.

وفي المجمل، لعب الهلال تحت قيادة الإيطالي 67 مباراة، فاز بـ 51 منها، وخسر 4، وتعادل في 12.