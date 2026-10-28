كأس ألمانيا.. باومجارتنر ينقذ لايبزيج.. وآينتراخت يطيح بهامبورج

سجل لاعب الوسط الدولي النمساوي كريستوف باومجارتنر هدفين في الدقائق الـ12 وأنقذ فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم المنقوص من الخروج من الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية وقاده إلى الفوز على مضيفه روت-فايس إيسن من الدرجة الثالثة 2-1 الثلاثاء.

ومنح لوكاس فريقه التقدم بعد تسع دقائق، ثم تعقدت مهمة لايبزيج قبيل نهاية الشوط الأول عندما تلقى النمسوي الآخر نيكولاس سيفالد البطاقة الصفراء الثانية وطُرد من المباراة.

وكان لايبزيج، المتوج باللقب في عامي 2022 و2023، في طريقه إلى خروج مبكر من المسابقة قبل أن يسجل باومجارتنر هدفين خلال خمس دقائق فقط «78 و83».

وخطف آينتراخت فرانكفورت تأهلًا ثمينًا من ملعب هامبورج 3-1. وسجل روبن كوخ «56» ويوناتان بوركاردت «71» ويونس بن طالب «75» أهداف آينتراخت في فوزه السهل على مضيفه هامبورج، بطل الكاس ثلاث مرات. وأحرز النيجيري تيريم موفي الهدف الوحيد لهامبورج «79».

وفي مباريات أخرى، لحق ماينز بهامبورج كأحد فرق القمة التي ودعت المسابقة مبكرًا، بخسارته أمام بوخوم من الدرجة الثانية 0-2، فيما فاز أوجسبورج على زوننهوف جروساسباش من الدرجة الثالثة 4-2، وبوروسيا مونشنجلادباخ على كارلسروه 2-0.