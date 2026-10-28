روما يعود إلى الانتصارات.. وكومو يسجل الفوز الثالث تواليا

عاد فريق روما الإيطالي إلى سكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه كالياري 4-2، فيما قلب كومو تأخره أمام تورينو إلى فوز 3-1 السبت في افتتاح المرحلة التاسعة للدوري.

وعزز فريق العاصمة مركزه الثالث برصيد 21 نقطة، وأصبح على بعد نقطة واحدة من إنتر وأربع نقاط من لاتسيو، مواصلًا حفاظه على سجله الخالي من الهزائم «ستة انتصارات وثلاثة تعادلات» للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

وكان كالياري اليادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الأنغولي مبالا نزولا «10» من ركلة جزاء، لكن روما رد بهدفين لإيمانويلي لولي «15» ونيكولو بيسيلي «21».

وفاجأ كالياري أصحاب الأرض بهدف التعادل «81» سجله دانييلي مالديني، قبل أن يرد البديلان البرتغالي مورا «85» والهولندي دونييل مالين «87».

وفي المباراة الثانية قلب كومو، مفاجأة الموسم الماضي، تخلفه أمام مضيفه تورينو حتى الدقيقة 81 بهدف سجله الدولي الإسكتلندي تشي أدامز منذ الدقيقة 24، إلى فوز بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الاسباني خاكوبو رامون «82» والأرجنتيني نيكو باز «87» والكرواتي باتورينا «90+2».

وهو الفوز الثالث تواليًا لكومو، رابع الموسم الماضي، فرفع رصيده إلى 20 نقطة مرتقيًا إلى المركز الرابع مؤقتًا بفارق نقطتين أمام ميلان الذي يستضيف بولونيا الأربعاء.