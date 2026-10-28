فريق درجة رابعة يقصي أرسنال من«كأس الرابطة»

فجر فريق فليتوود تاون الإنجليزي الأول لكرة القدم، بالدرجة الرابعة مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أطاح الثلاثاء بضيفه بأرسنال، حامل لقب الدوري الممتاز، من دور الـ 16 لكأس رابطة الأندية المحترفة بركلات الترجيح «5-3 » بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

وكان البديل المنتقل حديثًا البرازيلي برونو جيمارايش اللاعب الوحيد الذي أهدر ركلة ترجيح، بعدما تصدى لها حارس مرمى فليتوود جاي لينش.

وكان أرسنال وصيف النسخة الأخيرة، متأخرًا في النتيجة إثر تسديدة متقاطعة من آرون لوبالو-بي «21»، قبل أن يدرك السويدي فيكتور جوكيريس التعادل «50»، ثم أكمل الفريق اللندني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماكس داومان في الدقيقة 85.

وفي مباراة أخرى تأهل برادفورد سيتي إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد تغلّبه على ضيفه بيتربورو يونايتد بهدفين دون مقابل على ملعب «فالي باريد» بمدينة برادفورد، ضمن منافسات الدور نفسه من المسابقة.

وافتتح الإسكتلندي ماكولي جيليسفي التسجيل «13» الإنجليزي آدم فيليبس «67».