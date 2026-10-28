بعد دعم إنفانتينو .. استقالة نائب رئيس الاتحاد الياباني

استقال تاكيشي أوكادا، نائب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، من منصبه، معتبرًا أن «سلسلة المواقف» المتصلة بالجدل المحيط بكأس العالم لا تنسجم مع قناعاته الشخصية، بحسب بيان نشره الأربعاء.

وقال أوكادا، أحد نواب رئيس الاتحاد الياباني الثلاثة، إنه يتنحى عن منصبه «بمحض إرادته بالكامل».

وأضاف «طوال مسيرتي، كنت أؤمن بالقيمة الاجتماعية للرياضة انطلاقًا من قناعتي بأن الرياضة يجب أن تُمارس بنزاهة».

وتابع «لكن فيما يتعلق بسلسلة المواقف المرتبطة بكأس العالم الأخيرة، أرى فجوة كبيرة بين تلك المواقف وبين معتقداتي الشخصية، وبوصفي رجل رياضة لا أستطيع قبولها».

وجاءت استقالة أوكادا الذي أشرف على تدريب منتخب اليابان في كأس العالم عامي 1998 و2010، بعد أسبوع من إعلان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، دعم القارة لترشح السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي «فيفا».

وكان الشيخ سلمان عبّر بوضوح عن هذا الدعم خلال اجتماع عقد في طوكيو.

وجاء ذلك بعد أسابيع من انضمام الاتحاد الآسيوي إلى هيئات كروية في أوروبا وأمريكا الشمالية في إدانة إنفانتينو بسبب خطته لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في ملكية أو استثمار مسابقات «فيفا» الكبرى، ومنها كأس العالم.

وواجه إنفانتينو دعوات للاستقالة، كما فقد دعم بعض الاتحادات في مسعاه للفوز بولاية رابعة وأخيرة.

ويترأس إنفانتينو الاتحاد الدولي منذ 2016، ويخوض الانتخابات مارس المقبل، بعدما قدم اعتذارًا عن مشروع الاستثمار الخاص الذي لم يُكتب له النجاح.

وقبل شهرين، كان الاتحاد الآسيوي والشيخ سلمان أظهرا مؤشرات إلى احتمال معارضة إنفانتينو.

وجاء في رسالة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أن كرة القدم «لا تخص أي فرد».

وأوضح أوكادا أن قراره «جاء بعد تفكير متأن ومتكرر».

وأضاف «مع الأخذ في الاعتبار علاقتنا بالاتحاد الآسيوي وتأثير ذلك على كرة القدم اليابانية، فإنني أتفهم وجود أسباب عملية تدفع إلى مواءمة موقفنا مع موقف الاتحاد الآسيوي».