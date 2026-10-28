14 لاعبا ولاعبة يمثلون السعودية في «داكار 2026»

يستعد «فريق السعودية» للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها داكار، العاصمة السنغالية، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 13 نوفمبر المقبل، بحسب ما نشرته «واس» الأربعاء.

ويشارك في البطولة 14 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في تسع رياضات، تشمل السباحة، والتايكوندو، وألعاب القوى، والملاكمة، والمبارزة، والجودو، والكرة الطائرة الشاطئية، والتجديف الساحلي، والترايثلون.

وجاء اختيار ممثلي السعودية لشغل المقاعد الـ14 التي خصصتها اللجنة الأولمبية الدولية، وفق آلية فنية جرى تنفيذها بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للدورة والاتحادات الرياضية الدولية، مع مراعاة طبيعة الرياضات والمسابقات والفئات والأوزان المعتمدة، إذ استندت عملية الترشيح إلى المستويات الفنية والنتائج الرياضية للاعبين واللاعبات، بما يضمن اختيار أفضل العناصر السعودية للمشاركة في هذا المحفل الأولمبي.

وتسجل السعودية من خلال هذه المشاركة حضورها الرابع في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب، بعد مشاركاتها في سنغافورة 2010، ونانجينج 2014، وبوينس أيرس 2018، التي شهدت تحقيق الفريق السعودي ثلاث ميداليات، بواقع ذهبية وبرونزيتين.