السلطات الصينية: نأخذ اعتذار مبابي على محمل الجد

أكدت السلطات الصينية، الأربعاء، أنها تأخذ اعتذار الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، حول تصريحاته التي بدا وكأنه يمزح فيها بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج، «على محمل الجد»، في وقت يواجه فيه النجم الفرنسي صعوبة في احتواء موجة الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ضمن عاصفة أدت إلى وقف بث مباريات الدوري الإسباني في الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جوو جياكون خلال مؤتمر صحافي دوري «نأخذ على محمل الجد الاعتذار الذي قدمه الشخص المعني».

وتُعد النكات حول ماو، مؤسس الصين الشعبية الذي توفي عام 1976، في الصين أمرًا مسيئًا، ولا تزال من المحظورات الاجتماعية.

وأوقفت علامات تجارية صينية عدة تعاونها مع مبابي، كما ألغى التلفزيون الرسمي الصيني بث مباريات الدوري الإسباني.

واعتذر مهاجم ريال مدريد، الثلاثاء، بعدما قال إن أطرف صورة متداولة عنه على الإنترنت كانت تلك التي وُضع فيها وجهه بتقنية التعديل الرقمي على صورة «رجل ما، أعتقد أنه ديكتاتور صيني»، في إشارة تبدو إلى ماو.

وقال قائد المنتخب الفرنسي في بيان نُشر بالفرنسية والصينية والإنجليزية، الثلاثاء، «كان تعليقي غير موفق، وأدرك الآن أنه جرح مشاعر كثيرين في الصين وفي المجتمعات الصينية حول العالم. أعتذر لكل من أساءت كلماتي إليه».

وكانت رابطة الدوري الإسباني التي عُلّق بث مبارياتها في الصين، أكدت الثلاثاء أنها «تأسف بشدة للإساءة التي تسببت بها تصريحات كيليان مبابي الأخيرة لدى المشجعين الصينيين».

وبعد يوم من ذلك، وبعدما أثار صمت النادي استياء مستخدمي الإنترنت الصينيين، أعرب ريال مدريد أيضًا عن أسفه لأي إساءة تسببت بها تصريحات لاعبه.

وجاء في بيان للنادي الملكي «يود ريال مدريد أن يقدم اعتذاره للشعب الصيني عن أي إساءة تسببت بها التصريحات الأخيرة للاعبنا كيليان مبابي».

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أشادت في السابق بمبابي ووصفته بأنه «ظاهرة كروية» و«موهبة»، كما يحظى المهاجم بشعبية واسعة بين الجماهير في البلاد.

وتنتشر صورته على اللوحات الإعلانية، وعلى عبوات المشروبات المعوضة للأملاح، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما يُعرف مبابي أحيانًا بلقب «جويجوي» في الصين، وهي كلمة تعني «السلحفاة»، بسبب الشبه بينه وبين إحدى شخصيات فيلم «سلاحف النينجا».

وكانت مجموعة «دونجبنج» الصينية العملاقة للمشروبات التي استخدمت خلال كأس العالم هذا العام صورًا لمبابي مولّدة بالذكاء الاصطناعي في إعلاناتها، أعلنت الثلاثاء إنهاء شراكتها مع اللاعب، وهو ما فعلته أيضًا شركتا الألبان «منجنيو» و«ميلكجراوند».