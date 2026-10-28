6 نوفمبر.. رابع حفلات عبادي على مسرح محمد عبده

يستعد الفنان عبادي الجوهر لإحياء حفله الرابع ضمن حفلاته على مسرح «محمد عبده أرينا» في الرياض، 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة الفنانة ناتاشا، وبقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، ضمن فعاليات «موسم الرياض».

وسجل «أخطبوط العود» حضوره على المسرح في 23 أبريل 2023، خلال حفل جمعه بالفنانة أميمة طالب ضمن احتفالات عيد الفطر، حيث قدم مجموعة من أعماله الطربية بمصاحبة العود.

وفي 5 ديسمبر 2024، عاد الجوهر بحفل «عبادي وعوده»، الذي امتد نحو أربع ساعات، وقدم خلاله أكثر من 20 أغنية، أبرزها «حسبتك لي وحدي»، و«كلمة ولو جبر خاطر»، و«تصدق عاد»، و«سكة طويلة»، و«حبك سما»، و«قالوا ترى». وشهد الحفل تدشين أغنيته الجديدة «يا اللي ساكن في الرياض» للمرة الأولى أمام الجمهور، وهي من كلمات عبد الله بن أحمد وألحان عبادي الجوهر.

وضمن موسم الرياض 2025ـ2026، التقى الجوهر مجددًا بالفنانة أميمة طالب على المسرح نفسه، في حفل نُظم 2 يناير 2026، وشهد تقديم 17 أغنية للجوهر، افتتحها بـ«عامك سعيد»، وقدم خلالها «مهما صار»، و«شفت الوهم»، و«أنصاف الحلول»، و«تقول أرجوك»، و«أول ليلة»، واختتم وصلته بأغنية «قالوا ترى».

وعلى صعيد الأعمال الجديدة، طرح الجوهر في يوليو 2024 ألبوم «مهما صار»، الذي ضم أربع أغنيات هي «مهما صار»، و«ذاك المسا»، و«كل هذا الشوق»، و«مو بس محتاجك». كما كشف مطلع 2026 عن تحضيره ألبومًا يضم ما بين 6 و8 أغنيات من ألحانه.

ويعود الجوهر في 6 نوفمبر إلى المسرح ذاته في رابع حفلاته، وسط ترقب لما سيقدمه من أعمال غنائية جديدة.