5 نوفمبر.. فضل شاكر يظهر في جدة

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأربعاء، عن ليلة طربية استثنائية للفنان اللبناني فضل شاكر وابنه محمد 5 نوفمبر المقبل، على مسرح «عبادي الجوهر أرينا» في جدة.

ويظهر شاكر وابنه محمد، الجمعة المقبل، في حفله الغنائي الثالث في السعودية على مسرح «الخبر أرينا» في الشرقية.

وشهد انطلاق «موسم الرياض» تنظيم حفلتين غنائيتين حملتا عنوان «عودة الغائب» للفنان اللبناني فضل شاكر على مسرح أبو بكر سالم بعد غياب عن المسرح استمر 14 عامًا. وشهد الحفلان مشاركة ابنه محمد شاكر والفنانة نوال الكويتية.

وتطرح التذاكر، الخميس، في الـ 08:00 مساءً عبر منصة «ويبوك».