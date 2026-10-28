ساحة الشعر والأدب تودع العلي بعد 94 عاما

انتقل الشاعر والأديب السعودي محمد العلي إلى رحمة الله عن عمر 94 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت نحو سبعة عقود.

ويعد العلي من أبرز رواد الحداثة الشعرية في السعودية والخليج.

وُلد الراحل عام 1932م، في بلدة العمران في محافظة الأحساء، ودرس في العراق، وعمل في مجالي التعليم والصحافة، وتولى رئاسة تحرير صحيفة «اليوم».

وتنوعت إسهاماته بين الشعر والفلسفة والنقد الثقافي، فيما حضرت قضايا التنوير والعقلانية والتجديد في كتاباته ومواقفه الفكرية.



وترك العلي إرثًا أدبيًا وفكريًا، من أبرز عناوينه «لا ماء في الماء»، و«البئر المستحيلة»، و«هموم الضوء»، و«حلقات أولمبية: مقالات في قضايا التنوير والحداثة».

وحصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل للتجربة الشعرية 2022م، تقديرًا لمنجزه الشعري.

ويشيع جثمانه، الأربعاء، في مقبرة الشهداء ببلدة الجش بمحافظة القطيف.