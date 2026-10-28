من هو الأديب السعودي الراحل محمد العلي؟

محمد العلي شاعر وأديب سعودي، يعد من رواد كُتّاب وشعراء الحداثة في السعودية، ولد في العمران داخل محافظة الأحساء 1932م، يكتب زاوية ثقافية اسمها «وقوفًا بها» في مجلة اليمامة منذ أعوام.

ولد العلي ونشأ في الأحساء تحت رعاية والده، فتعلم فيها مبادئ القراءة والكتابة، وأتم حفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم انتقل مع والده إلى النجف في العراق لتلقي العلوم الدينية، وبعد أن أكمل التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية التحق بكلية الفقه في جامعة بغداد وحصل منها على درجة البكالوريوس 1962م، ثم عاد بعدها إلى مسقط رأسه الأحساء 1964م.

وعمل مدرسًا في ثانوية الدمام 1965م لمدة ثلاثة أعوام، ثم انتقل للعمل في إدارة التعليم واستمر في ميدان التعليم مدة تسعة عشر عامًا، وتولى رئاسة تحرير صحيفة «اليوم» لمدة عامين وعمل مشرفًا تربويًا في الهيئة الملكية بالجبيل 1986م، واستمر في هذا العمل حتى 1993م.

وصدرت له العديد من المؤلفات من أبرزها «كلمات مائية» و«لا ماء في الماء» و«هموم الضوء» و«درس البحر ونمو المفاهيم: تساؤلات وآراء في الوجود والقيم» و «البئر المستحيلة: محاولات لتجاوز السائد في الثقافة والمجتمع» و«حلقات أولمبية: مقالات في قضايا التنوير والحداثة»و«لا أحد في البيت».

وكُرم 2015م بإطلاق اسمه على الدورة الأولى من مهرجان الشعر الذي أطلقه «بيت الشعر» التابع لجمعية الثقافة والفنون في الدمام.

وصدر بمناسبة تكريمه كتاب بعنوان «تلك الزرقة التي علمتنا الأناشيد» تضمن شهادات قدمها أصدقاء وأدباء تجربة الشاعر وتأثروا بها.

وحصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية في موسمها الرابع 2022 في فرع «التجربة الشعرية» عن كامل أعماله الشعرية.