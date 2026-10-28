في لندن.. الطبيب يفحص العقيدي بعد الجراحة

يجري الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، كشفًا طبيًا، صباح الخميس، لدى الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية في موضع إصابته بمرفق اليد، في لندن العاصمة البريطانية، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الطبيب الإنجليزي، سيحدد مراحل التأهيل للعقيدي، بعد التأكد من مدى نجاح الجراحة التي خضع لها في 16 أكتوبر الجاري، بالتنسيق مع الجهازين الطبيين في النادي والمنتخب.

وبيّن أن العقيدي سينضم إلى الدولي علاء حجي لاعب فريق نيوم، الذي يلازم مستشفى «سبيتار» في الدوحة العاصمة القطرية للتأهيل من إصابته التي تعرض لها مع المنتخب السعودي، قبل بدء الأول تدريجيًا في تأهيل ما بعد الجراحة تمهيدًا لعودته إلى التدريبات مع فريقه.

وكانت «الرياضية» نشرت 13 أكتوبر الجاري وفق مصدر خاص، أن العقيدي اتخذ قرار الجراحة بدلًا من التأهيل، عقب التنسيق مع الجهازين الطبيين في النادي والمنتخب، بعد عدة مشاورات، إذ فضل الحارس جراحًا إنجليزيًا بعدما عُرِض عليه ثلاثة جرّاحين بينهم برتغالي وإسباني.

وسقط العقيدي على أرضية ملعب «الإنماء» لدى محاولته إبعاد كرة عرضية أمام المنتخب الكويتي في مباراة الافتتاح الرسمي لـ «خليجي 27» في 23 سبتمبر الماضي، خرج على إثره في تبديلٍ اضطراري تاركًا مكانه لمحمد العويس الذي توج بعدها بجائزة أفضل حارس في البطولة.