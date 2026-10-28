انطلاق أكاديمية نادي سباقات الخيل بـ 60 إسطبلا

أطلق نادي سباقات الخيل أكاديمية نادي سباقات الخيل، التي تهدف إلى تطوير منظومة الفروسية في السعودية، عبر برامج متخصصة في التعليم والتدريب، وإعادة تأهيل خيل السباقات بعد الاعتزال، إلى جانب تطوير المهارات المهنية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وفي مجال إعادة التأهيل والتدريب بعد الاعتزال، تعمل الأكاديمية على توفير مسار متكامل لخيل السباقات بعد انتهاء مسيرتها التنافسية في الميادين، وإعادة تدريبها وتأهيلها للانتقال إلى مجالات أخرى في الفروسية، تشمل قفز الحواجز والترويض وغيرها من الأنشطة الرياضية، بما يعزز فرص استمرار مشاركتها في أنشطة الفروسية بعد الاعتزال.

وتوظف الأكاديمية الخيل وبيئة النادي وخبراته كمنصة تعليمية، من خلال برامج موجهة لطلاب المدارس والمجتمع، إلى جانب إتاحة فرص التطوع والتفاعل المجتمعي والتعريف بعالم الخيل والفروسية، بما يتيح للأطفال والعائلات والطلاب والمعلمين فرصًا للتعلم والتعرف على الخيل والفروسية.

وتوفر الأكاديمية برامج ومسارات متخصصة لتطوير المهارات والمعرفة في مجالات الفروسية وسباقات الخيل، تشمل دروسًا في ركوب الخيل وفق الأسلوبين الإنجليزي والغربي باستخدام خيل السباقات المعاد تأهيلها، وتدريبًا بيطريًا عمليًا بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، إلى جانب برامج للتدريب والترخيص. كما تشمل ورش عمل متخصصة في الحدادة وتغذية الخيل وملاءمة السروج ومعدات الفروسية، إلى جانب برامج العلاج بمساعدة الخيل، والرحلات المخصصة لركوب الخيل، ومسابقات الترويض وقفز الحواجز.

وتستهدف المسارات المهنية والتخصصية الخيالة والمدربين وملاك الخيل والعاملين في الإسطبلات ومنسوبي نادي سباقات الخيل، بما يدعم إعداد الجيل القادم من الكفاءات، وتطوير المهارات المهنية، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز الخبرات المتخصصة في قطاع الفروسية وسباقات الخيل.

وتضم الأكاديمية 60 إسطبلًا إلى جانب ساحة داخلية مكيّفة تُعد الوحيدة من نوعها في السعودية ومجهزة لاستضافة التدريبات والفعاليات على مدار العام، إضافة إلى مدرسة متخصصة لركوب الخيل.

وتسهم المرافق والبرامج في تطوير قطاع الفروسية وتعزيز الممارسات المهنية في رعاية الخيل وفق أفضل المعايير، فضلًا عن إتاحة المجال أمام الجمهور للتعرف بصورة أعمق على الخيل والفروسية، وبناء علاقة مستدامة بين المجتمع وهذه الرياضة العريقة.

وأكد الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان بن محمد، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، أن تطوير قطاع سباقات الخيل والفروسية يمثل امتدادًا لرؤية السعودية في تنمية القطاعات الرياضية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن أكاديمية نادي سباقات الخيل تمثل خطوة نحو بناء منظومة مستدامة لتنمية الكفاءات الوطنية، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب والمهتمين للعمل والتخصص في القطاع.

وأشار الأمير سلمان بن عبد الله إلى أن الأكاديمية تتميز بكونها الوحيدة من نوعها عالميًا التي تقع داخل ميدان لسباقات الخيل، بما يوفر بيئة متكاملة للتعليم والتدريب. وأضاف أن الاستثمار في الإنسان ورعاية الخيل وتطوير الممارسات المهنية يشكل ركيزة أساسية لنمو القطاع، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية، وتعزيز التعاون مع الاتحادات والمنظمات الدولية، بما يسهم في ترسيخ حضور القطاع وتهيئة فرص جديدة تدعم استدامته وتنوعه.

وقالت الدكتورة فرانشيسكا كومبوستيلا، الرئيس التنفيذي للنزاهة والتطوير في نادي سباقات الخيل: «تجمع أكاديمية نادي سباقات الخيل بين المعرفة المتخصصة، والرعاية المسؤولة للخيل، والالتزام بمعايير مهنية عالية في مختلف مراحل حياة الخيل، من خلال التعليم والتدريب العملي وتعزيز أفضل الممارسات. وينعكس هذا التوجه في عضوية الأكاديمية في المنتدى الدولي لرعاية خيول السباق «IFAR»، والاسترشاد بمبادئ الاتحاد الدولي لهيئات سباقات الخيل «IFHA» لرعاية خيل السباقات بعد الاعتزال».