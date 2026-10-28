بيع 3 فروخ شاهين في مزاد الصقور

بيعت ثلاثة فروخ شاهين بمبلغ 369 ألف ريال في الليلة العاشرة من ليالي مزاد المركز الوطني للصقور 2026، الثلاثاء، والذي ينظمه حتى 30 نوفمبر المقبل في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكانت البداية بالصقر الأول فرخ شاهين، طرح حرض، للطواريح فهد سلطان المري وحمد نفل المري وعبد الله الصيعري، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 118 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح رفحاء، للطواريح سعد وحمد محمد الشمري وعبد العزيز عقلا الشمري ومحمد حمد الشمري، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 80 ألف ريال، وبيع بـ171 ألف ريال، وكان ختام الليلة بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح الحماد «عرعر»، واشترك في طرحه 11 طاروحًا، وتم بيعه بمبلغ 80 ألف ريال.

ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل السعودية، ولا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما.

ويستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين، فيما تُنقل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة متابعة المزاد للصقارين والمهتمين.

ويوفر المركز العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق المركز في مختلف المناطق مالك الصقر «الطاروح»، ويتكفَّل المركز بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور «الطواريح» إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.