أبها.. كشف طبي على نكودو وفقير والشمراني

يجري الكاميروني جورج نكودو، والفرنسي نبيل فقير، وخالد الشمراني، لاعبو فريق أبها الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، فحوصات طبية للتأكد من مدى قوة الإصابات التي تعرضوا لها خلال مواجهة الفيصلي الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن اللاعبين الثلاثة سيخضعون لكشف لدى مستشفى الحياة الطبي في أبها، على أن يحدد الطبيب المعالج مدى حاجتهم للكشف بـ«الأشعة» من عدمها.

واضطر الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق، إلى استبدال الشمراني عند الدقيقة العاشرة من المواجهة «المؤجلة» لحساب الجولة الثامنة بسبب آلام عضلية، فيما خرج نكودو بعد إصابته في الكتف، وفقير في العضلة، قبل إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية.

ومن المنتظر أن يجري مدرب الفريق تدريبات استرجاعية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة، على أن يفرض مناورة لبقية اللاعبين، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الجولة الـ12 الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها.

ويتذيل أبها قائمة ترتيب دوري «روشن» برصيد نقطتين، بعد التعادل مع الدرعية والخليج.