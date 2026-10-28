مزاد حائل.. مبيعات تجاوزت 26.3 مليون ريال

سجل مزاد حائل للإبل بنسخته الـ17 مبيعات تجاوزت 26.3 مليون ريال، وفقًا للإحصائية المعلنة لمبيعات المزاد، التي شملت مزادات الإبل ومبيعات الحراج وسيدة العرض ومقار المستثمرين.

وشهد المزاد الذي يستقطب الزوار والمهتمين بالإبل من مختلف الأعمار تفاعلًا مع عمليات البيع والشراء، وسط أجواء تعكس مكانة الإبل في الموروث الثقافي السعودي، وما تمثله من قيمة اقتصادية وتراثية.

وتنوعت الفعاليات المصاحبة للمزاد لتشمل معارض البيئة والزراعة والآثار والتراث والحرفيين والصقور وفعالية ريادة الإبل، إلى جانب قرية الألعاب ومسرح الأطفال والفرق الترفيهية، وفعاليات طرح الحاشي والجمرية، بما يسهم في إثراء تجربة الزوار وتعزيز حضور الموروث الشعبي.

وشهدت أجنحة السوق الشعبي تفاعلًا من الزوار، من خلال منافذ تسويقية للأسر المنتجة وأركان للحرفيين، أتاحت عرض المنتجات المحلية والتعريف بالحرف التقليدية، في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية وتعزيز مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين.

ويأتي المزاد ضمن الفعاليات التي تسهم في إبراز الموروث العربي الأصيل وتعزيز مكانة حائل وجهةً للفعاليات التراثية والسياحية، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، واستقطاب الزوار والمهتمين بالإبل.