أجهزة لياقة بدنية في حدائق الباحة

هيَّأت أمانة منطقة الباحة عددًا من مضامير المشي والحدائق العامة بأجهزة اللياقة البدنية والتمارين الرياضية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، ضمن جهودها لتشجيع ممارسة النشاط البدني، وتعزيز أنماط الحياة الصحية وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أنَّ المنطقة تضم 45 ممشى، موزعة على مدينة الباحة ومحافظاتها، إلى جانب مضامير المشي داخل الحدائق العامة والأحياء السكنية، حيث جرى تجهيز عدد من هذه المواقع بأجهزة اللياقة البدنية والتمارين، بما يتيح للسكان والزوار ممارسة الأنشطة الرياضية في مرافق عامة مهيأة، ويسهم في تعزيز الصحة العامة وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة.

وبيَّنت أنَّ هذه الجهود تأتي ضمن خططها لتطوير المرافق الرياضية والترفيهية المفتوحة، وتهيئة بيئة حضرية مشجعة على النشاط البدني من خلال توفير مضامير المشي وأجهزة التمارين الرياضية، والعناية بالمسطحات الخضراء والممرات والجلسات والخدمات المساندة، بما يعزز الاستفادة من الحدائق والمماشي ويرفع مستوى جاذبيتها للأهالي والزوار.

وأشارت الأمانة إلى تعاونها مع وزارة الصحة ووزارة الرياضة في تنظيم عدد من مبادرات المشي، والبرامج المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني ودوره في الوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات صحية مستدامة.

وأكدت أمانة منطقة الباحة استمرار أعمال تطوير الحدائق والمماشي، ورفع كفاءة المرافق الرياضية المفتوحة وتوسيع الاستفادة منها بما يلبي احتياجات السكان والزوار، ويعزز أنسنة المدن ويوفر مساحات عامة محفزة على ممارسة الرياضة والتفاعل المجتمعي، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.