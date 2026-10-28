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مؤقتا.. كاوت يخلف كارتال في فنربخشة

الهولندي ديرك كاوت، مدرب فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم المؤقت (أرشيفية)
إسطنبول ـ الفرنسية 2026.10.28 | 03:48 pm

أعلن نادي فنربخشة التركي، الأربعاء، تعيين الهولندي ديرك كاوت مدربًا مؤقتًا للفريق الأول لكرة القدم عقب استقالة إسماعيل كارتال، المدرب السابق.
وكان كارتال قد ‌تقدم باستقالته، الثلاثاء، ​بعد ‌خسارة فنربخشة ⁠1ـ2 ​أمام غريمه ⁠التقليدي غلطة سراي.
وخاض كاوت أكثر من 200 مباراة بقميص ليفربول الإنجليزي، قبل انتقاله إلى فنربخشة عام ⁠2012، حيث أسهم ‌في ‌تتويج النادي بلقب الدوري ​التركي ‌بعد عامين.
وسبق للهولندي تدريب ‌عدة فرق في بلاده وكذلك في بلجيكا قبل أن يعود إلى فنربخشة يونيو الماضي، ضمن الجهاز الفني لكارتال ⁠كمساعد ⁠مدرب.
وقال النادي، في بيان: «عقب استقالة إسماعيل كارتال، تسلم ديرك كاوت مسؤولية القيادة الفنية إلى حين التعاقد مع مدرب جديد».
ويحتل فنربخشة المركز الخامس في الدوري متأخرًا ​بفارق ​ست نقاط عن غلطة سراي المتصدر.


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