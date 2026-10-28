مؤقتا.. كاوت يخلف كارتال في فنربخشة
الهولندي ديرك كاوت، مدرب فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم المؤقت (أرشيفية)
إسطنبول ـ الفرنسية 2026.10.28 | 03:48 pm
أعلن نادي فنربخشة التركي، الأربعاء، تعيين الهولندي ديرك كاوت مدربًا مؤقتًا للفريق الأول لكرة القدم عقب استقالة إسماعيل كارتال، المدرب السابق.
وكان كارتال قد تقدم باستقالته، الثلاثاء، بعد خسارة فنربخشة 1ـ2 أمام غريمه التقليدي غلطة سراي.
وخاض كاوت أكثر من 200 مباراة بقميص ليفربول الإنجليزي، قبل انتقاله إلى فنربخشة عام 2012، حيث أسهم في تتويج النادي بلقب الدوري التركي بعد عامين.
وسبق للهولندي تدريب عدة فرق في بلاده وكذلك في بلجيكا قبل أن يعود إلى فنربخشة يونيو الماضي، ضمن الجهاز الفني لكارتال كمساعد مدرب.
وقال النادي، في بيان: «عقب استقالة إسماعيل كارتال، تسلم ديرك كاوت مسؤولية القيادة الفنية إلى حين التعاقد مع مدرب جديد».
ويحتل فنربخشة المركز الخامس في الدوري متأخرًا بفارق ست نقاط عن غلطة سراي المتصدر.